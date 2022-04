Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La succession de Lewandowski réglée par un indésirable d’Ancelotti ?

Publié le 28 avril 2022 à 10h00 par Thibault Morlain

Plus vraiment désiré au Real Madrid, Luka Jovic pourrait bien rebondir du côté du Bayern Munich, où Robert Lewandowski est annoncé partant.

Cet été, le Real Madrid veut frapper fort. Tandis que l’arrivée d’Antonio Rüdiger serait déjà bouclée, Florentino Pérez attend également celle de Kylian Mbappé, toujours partagé entre une prolongation au PSG et une arrivée chez les Merengue. Mais pour assumer ces opérations, le Real Madrid doit faire rentrer de l’argent dans les caisses et ainsi se séparer de certains indésirables. Sur cette liste, on retrouverait notamment le nom de Luka Jovic, qui n’a jamais réussi à s’imposer depuis son arrivée de l’Eintracht Francfort.

Jovic pour remplacer Lewandowski ?