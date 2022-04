Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel prêt à frapper un gros coup au PSG ?

Publié le 28 avril 2022 à 14h45 par Thibault Morlain

Avec les départs d’Antonio Rüdiger et Andreas Christensen, Thomas Tuchel pourrait bien aller piocher au PSG pour renforcer sa charnière centrale, ciblant pour cela Presnel Kimpembe.

Cet été, Chelsea va perdre gros. En effet, si rien n’est encore officiel à ce sujet, il semble aujourd’hui acté Antonio Rüdiger et Andreas Christensen, en fin de contrat, ne prolongeront pas et rejoindront respectivement le Real Madrid et le FC Barcelone. Deux gros coups durs pour Thomas Tuchel qui va ainsi voir sa charnière centrale être dépeuplée. A l’intersaison, l’objectif de Chelsea sera donc de pallier ces pertes et Tuchel n’aurait pas oublié le PSG pour cela.

L’option Kimpembe ?