Mercato - PSG : Klopp met la pression sur le Qatar pour Tchouaméni !

Publié le 28 avril 2022 à 11h15 par Thomas Bourseau

Appréciant le profil d’Aurélien Tchouaméni, le PSG serait cependant contraint de faire face à la concurrence de Liverpool en plus de celle du Real Madrid…

Bien que sa position de directeur sportif semble avoir été remise en question par le nouvel échec du PSG sur la scène européenne, Leonardo ferait abstraction des rumeurs sur son avenir selon Goal et travaillerait d’arrache-pied sur le mercato estival. Paul Pogba serait l’une de ses opérations prioritaires, mais ne semble pas être un cas isolé. En effet, Leonardo garderait également un oeil attentif sur le dossier Aurélien Tchouaméni. Cependant, la concurrence ferait rage pour l’international français de 22 ans, sous contrat jusqu’à l’été 2024 à l’AS Monaco.

Liverpool se pencherait sur l’opération Tchouaméni !