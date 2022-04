Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid… Coup de tonnerre dans le feuilleton Tchouaméni !

Publié le 26 avril 2022 à 14h30 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 26 avril 2022 à 14h31

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG et du Real Madrid ces dernières semaines, Aurélien Tchouaméni semble bien parti pour quitter l’AS Monaco en fin de saison. Mais c’est finalement Liverpool qui pourrait rafler la mise avec l’international français, dont le profil plait énormément à Jürgen Klopp.

Auteur d’une saison XXL avec l’AS Monaco qui lui a même ouvert les portes de l’équipe de France où il fait désormais figure d’habitué, Aurélien Tchouaméni (22 ans) est en train de changer de dimension. Un nouveau statut qui devrait logiquement inciter le milieu de terrain de changer d’air lors du prochain mercato estival, lui qui affole déjà le marché européen. Et malgré un vif intérêt du PSG à son égard, Tchouaméni semblait promis ces derniers jours à un transfert vers le Real Madrid, le journaliste espagnol Eduardo Inda réaffirmant d’ailleurs la détermination du club merengue dans ce dossier. La future destination du joueur de l’AS Monaco semblait donc toute trouvée, et pourtant…

Liverpool prend les devants pour Tchouaméni !

Selon les révélations de Foot Mercato ce mardi, c’est désormais et contre toute attente… Liverpool qui tiendrait la corde pour Aurélien Tchouaméni ! Jürgen Klopp, l’entraîneur des Reds , apprécie tout particulièrement le profil de l’international français et en a fait sa priorité au milieu de terrain pour remplacer Jordan Henderson et James Milner. FM indique que des contacts ont été noués entre le club anglais et l'entourage de Tchouaméni, et c’est même à ce jour Liverpool qui tiendrait la corde avec meilleure offre financière ! Mais alors qu’en est-il du Real Madrid qui faisait figure de grand favori ? Selon Foot Mercato , le club merengue aurait bien du mal à convaincre l’AS Monaco sur le plan financier, ce qui explique donc l’avantage des Reds … Et le PSG dans tout ça ? A-t-il encore une chance de pouvoir attirer Aurélien Tchouaméni dans ses filets ?

Tchouaméni attiré par le PSG, mais…