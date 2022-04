Foot - Mercato

Mercato - RC Lens : Clauss vers un transfert ?

Publié le 26 avril 2022 à 13h28 par La rédaction mis à jour le 26 avril 2022 à 13h30

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le RC Lens, Jonathan Clauss pourrait bien se diriger vers un départ cet été.