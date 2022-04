Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar et Messi pourraient bloquer une grosse vente !

Publié le 26 avril 2022 à 9h10 par Guillaume de Saint Sauveur

Barré par une forte concurrence au PSG, Leandro Paredes sera une nouvelle fois poussé vers la sortie cet été. Mais le milieu de terrain argentin, très proche de Lionel Messi et de Neymar, ne semble pas disposé à partir…

Au même titre que Thilo Kehrer, Leandro Paredes (27 ans) sera lui aussi poussé vers la sortie par la direction du PSG cet été puisqu’il arrivera également à un an de la fin de son contrat. Recruté au prix fort (47M€) en janvier 2019, le milieu de terrain argentin subit désormais la concurrence grandissante dans l’entrejeu du PSG, qui pourrait encore davantage s’accentuer avec la possible arrivée de Paul Pogba cet été. Paredes est donc invité à aller voir ailleurs, mais…

Paredes pas chaud pour quitter le PSG ?