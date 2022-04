Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse vente à 30M€ programmée cet été ?

Publié le 26 avril 2022 à 8h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Cantonné à un rôle d’éternelle doublure au PSG, Thilo Kehrer devrait être vendu cet été, à un an de la fin de son contrat. D’autant que la direction parisienne le valorise à un prix très intéressant sur le marché des transferts.

À l’été 2018, le PSG avait misé pas moins de 37M€ pour recruter Thilo Kehrer (25 ans) en provenance de Schalke 04, le défenseur étant présenté à l’époque comme l’un des grands espoirs du football allemand. Mais Kehrer a finalement été de déception en déception depuis son retentissant transfert au PSG, et son échec a notamment été symbolisée par sa grosse erreur contre Manchester United en Ligue des Champions, en 2019, sur une passe en retrait qui avait permis à Romelu Lukaku de marquer au Parc des Princes. Depuis ce jour, Kehrer ne cesse d’être annoncé sur le départ, et cet été pourrait bien être le bon…

Kehrer vendu entre 20 et 30M€ ?