Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prix est fixé pour ce successeur de Kylian Mbappé !

Publié le 26 avril 2022 à 0h45 par La rédaction

Auteur d’une saison remarquée avec le Benfica Lisbonne, Darwin Nunez ne devrait pas être lâché par les dirigeants lisboètes pour moins de 130M€.

Darwin Nunez sera l’un des joueurs les plus convoités du prochain mercato estival. En effet, l’international uruguayen réalise une saison de très haut niveau avec Benfica. Apparu à 39 reprises, le joueur de 22 ans a inscrit 33 buts et délivré 4 passes décisives, et suscite l’intérêt de nombreux cadors européens, notamment du PSG. Alors que Kylian Mbappé pourrait rejoindre librement le Real Madrid à l’issue de son contrat, Leonardo verrait en Nunez le successeur du prodige français, toutefois, ce dossier s’avérera très couteux.

Pour Nunez, c’est 130M€