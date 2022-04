Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une incroyable vague de départs se prépare en coulisses !

Publié le 26 avril 2022 à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 26 avril 2022 à 11h34

Désireux d’alléger sa masse salariale et de boucler plusieurs ventes pour dégraisser lors du prochain mercato estival, le PSG envisage de laisser partie environ sept ou huit éléments. Et quatre indésirables du club de la capitale seront poussés en priorité vers la sortie par Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi.

« Je pense que j'ai commis des erreurs, des erreurs qu'on doit assumer. Tu fais parfois des choix et des choses qui peuvent influencer le résultat. Des erreurs dans le recrutement ? En général, ça peut être le recrutement, la gestion, le comportement. Je parle de moi comme je parle de tout le monde. Chacun a son influence pendant une saison et on doit assumer », confiait Leonardo samedi dernier au micro de Canal + après le sacre du PSG en Ligue 1, et le directeur sportif parisien entend bien assumer ses responsabilités et certains de ses échecs. Leonardo aura donc pour principale mission de vendre cet été afin de permettre au PSG de dégraisser une partie de son effectif, et dans un large dossier consacré à ce sujet dans ses colonnes du jour, L’Equipe analyse en détail les départs à venir.

Draxler, Kurzawa, Kehrer et Paredes vers la sortie