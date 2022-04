Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme dans le dossier Nkunku !

Publié le 23 avril 2022 à 7h15 par La rédaction

Alors que le Paris Saint-Germain compte frapper un gros coup lors du mercato estival en enregistrant l'arrivée de Christopher Nkunku, Leipzig ne serait pas enclin à laisser partir son joyau.

Parti du Paris Saint-Germain en 2019 pour rejoindre le RB Leipzig, Christopher Nkunku semble être entré dans une autre dimension cette saison. En effet, le joueur de 24 ans a participé aux 45 matchs de son équipe, pour un total exceptionnel de 30 buts et 20 passes décisives. Alors que ses performances lui ont même ouvert les portes de l’équipe de France, où il a connu sa première titularisation face à la Cote d’Ivoire, le néo-international tricolore suscite l’intérêt de son club formateur. Toutefois, si Leonardo suit de près l’évolution du natif de Lagny-sur-Marne, Leipzig ne compte pas le brader, et pourrait même tenter de le conserver.

Leipzig ne veut pas vendre Nkunku