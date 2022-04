Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une porte s’ouvre pour Gareth Bale !

Publié le 23 avril 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Sur le départ du Real Madrid où son contrat arrive à son terme, Gareth Bale aurait déjà entamé les discussions avec une franchise de Major League Soccer.

Après neuf ans de bons et loyaux services, bien qu’il n’ait pas eu la possibilité de réellement servir le Real Madrid ces dernières saisons, Gareth Bale va définitivement quitter la Casa Blanca cet été, soit au moment de l’expiration de son contrat au Real Madrid. Et après ? Il a été question dans la presse d’un intérêt du Milan AC dernièrement et des discussions entre son agent Jonathan Barnett et le directeur technique Paolo Maldini auraient même eu lieu. Néanmoins, une tout autre option se présenterait à l’ailier du Real Madrid.

Un contrat en or attendrait Bale à D.C. United !