Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Dani Alves, Xavi souhaiterait boucler un autre retour !

Publié le 28 avril 2022 à 23h30 par La rédaction

Parti du FC Barcelone en 2016, Alejandro Grimaldo pourrait être rapatrié par le club catalan. Une réunion serait prévue entre les dirigeants catalans et l’agent du latéral gauche de Benfica.

Voilà des années que le FC Barcelone cherche un successeur à Jordi Alba mais personne n’a réussi à concurrencer l’international espagnol. Pourtant, le Barça a tenté. Lucas Digne ou encore Junior Firpo ont été ciblés comme des potentiels suppléants mais aucun n’a convaincu. En vue du mercato estival, Xavi aurait une nouvelle idée : Alejandro Grimaldo.

Le Barça veut rapatrier Grimaldo