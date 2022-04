Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point de Pochettino sur les titis parisiens !

Publié le 28 avril 2022 à 22h45 par Bernard Colas

Alors que l’utilisation des jeunes au sein du PSG est souvent critiquée, Mauricio Pochettino s’est prononcé sur ce sujet brûlant.

Depuis le début de la saison, certains jeunes du Paris Saint-Germain se battent pour obtenir du temps de jeu sous les ordres de Mauricio Pochettino. Ce dernier est justement pointé du doigt par certains pour le manque de confiance qu’accorderait l’entraîneur du PSG aux espoirs du club, à l’instar de Xavi Simons, Edouard Michut ou Eric Junior Dina-Ebimbe, dont l’avenir fait déjà parler à l’approche de la fin de saison. Interrogé en conférence de presse sur le sujet, Mauricio Pochettino a évoqué les différences entre le projet mis en place au PSG, et celui de Tottenham, son ancien club.

« Il n'y a pas plus de pression médiatique pour les jeunes au PSG qu'à Tottenham »