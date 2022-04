Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’opération Paul Pogba a bien été lancée par Leonardo !

Publié le 29 avril 2022 à 7h15 par La rédaction

Encore suivi par le PSG, Paul Pogba décidera de son avenir en fin de saison. L’international français devrait discuter avec plusieurs clubs, dont l'écurie parisienne.

Le PSG compte bien retenter sa chance cet été pour Paul Pogba. Depuis plusieurs années, Leonardo suit de près la situation du milieu de terrain français mais leurs chemins ne se sont jamais croisés. Cet été, la donne va complètement changer puisque Paul Pogba sera libre de tout contrat. Mais pour le moment, sa future destination reste encore floue…

Le PSG a coché le nom de Pogba