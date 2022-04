Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste de Xavi se prononce sur son avenir !

Publié le 20 avril 2022 à 21h30 par Pierrick Levallet

Cherchant à recruter un nouveau latéral gauche, le FC Barcelone ciblerait José Luis Gaya. Et le joueur du FC Valence devrait en savoir plus concernant son avenir d'ici quelques jours.

Depuis le début de saison, le FC Barcelone dispose de trop peu de solutions au poste de latéral gauche. Après le départ de Junior Firpo l’été dernier, Jordi Alba s’est retrouvé trop esseulé dans son couloir. De ce fait, le club catalan chercherait à s’attacher les services d’un nouveau défenseur à ce poste, un joueur qui puisse suppléer Jordi Alba et potentiellement lui succéder à l’avenir. Et dans cette optique, Joan Laporta ciblerait José Luis Gaya, qui est en fin de contrat en juin 2023. De son côté, le capitaine du FC Valence est très reconnaissant envers son club, affirmant qu’il ne pensera à son avenir qu’après la finale de la Copa del Rey contre le Real Betis ce samedi.

« J'ai toujours eu à l'esprit que Valence est un grand club »