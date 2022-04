Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme pour Moise Kean !

Publié le 30 avril 2022 à 22h45 par Amadou Diawara

Ancien pensionnaire du PSG, Moise Kean aurait toujours de grands admirateurs du côté de Paris. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi garderait un oeil sur le buteur italien et serait prêt à le rapatrier dès la prochaine fenêtre de transferts.

Orphelin d'Edinson Cavani, parti librement et gratuitement à Manchester United, le PSG a décidé de combler son départ par Moise Kean lors de la saison 2020-2021. Seulement prêté à Paris, le buteur italien a fait son retour à Everton avant de retrouver la Juventus dans la foulée lors du dernier mercato estival. Et seulement un an plus tard, le PSG souhaiterait rapatrier Moise Kean. En effet, d'après les dernières indiscrétions de Tuttosport , Leonardo suivrait de près la situation de l'actuel pensionnaire de la Juve , et ce en vue de cet été. Une information confirmée par Il Corriere di Torino ce samedi.

Le PSG n'en démord pas pour Moise Kean