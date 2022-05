Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un proche de Mbappé vend la mèche pour son avenir ?

Publié le 3 mai 2022

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé ne cesse d'être commenté, un proche de l'attaquant du PSG a publié un cliché qui relance les rumeurs d'un départ vers le Real Madrid.

L'avenir de Kylian Mbappé continue d'agiter le monde du football. Et pour cause, le contrat de l'attaquant du PSG s'achève le 30 juin et l'annonce de sa décision se fait grandement attendre. Deux options semblent d'offrir à lui, à savoir prolonger à Paris ou signer au Real Madrid, club avec lequel il dispose déjà d'un accord verbal, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Mais alors que Kylian Mbappé tente de maintenir le suspens pour son avenir, un proche du champion du monde 2018 pourrait bien avoir vendu la mèche.

Les cartons de la discorde

En effet, ami de Kylian Mbappé, le designer français Ora-ïto a publié un cliché qui fait grandement parler. Ce dernier, dans une story sur Instagram , remercie l'international français de lui avoir dédicacé un maillot du PSG. Jusque-là, rien d'anormal, sauf qu'en arrière plan, des cartons ainsi que des trophées soigneusement emballés appartenant à Kylian Mbappé apparaissent. Ce cliché, qui semble avoir été pris au domicile du crack de Bondy ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Il faut dire qu'alors que l'avenir de l'attaquant du PSG est toujours autant incertain, la préparation d'un déménagement pourrait bien être le signe d'un départ vers le Real Madrid. Reste désormais à savoir s'il s'agit véritablement d'un indice de l'imminence d'un départ pour Kylian Mbappé...