Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar peut frapper un grand coup pour cette star du Real Madrid !

Publié le 3 mai 2022 à 10h15 par Thomas Bourseau

Toujours en quête de renforts au milieu de terrain pour le PSG, le Qatar pourrait ouvrir un autre dossier que celui de Paul Pogba dans ce secteur de jeu pour cet été. La porte du Real Madrid s’ouvrirait pour Casemiro.

En marge du prochain mercato estival, le Real Madrid serait susceptible de prendre une énorme décision quant à son effectif. Outre les potentiels recrutements d’Antonio Rüdiger, de Kylian Mbappé ou à une autre échelle Erling Braut Haaland, un gros départ pourrait se dessiner. Et pas n’importe lequel. Après Sergio Ramos et Raphaël Varane à la dernière intersaison, un autre taulier du onze de départ merengue pourrait prendre la porte en la personne de Casemiro. D’après UOL Esporte, le président Florentino Pérez serait susceptible de placer Casemiro sur le marché des transferts afin d’à la fois rajeunir son entrejeu et renflouer les caisses du tout fraîchement sacré champion d’Espagne. Une aubaine pour le PSG et l’occasion pour les propriétaires qataris de revenir à la charge pour Casemiro.

Le PSG est dans la course pour le recrutement de Casemiro !