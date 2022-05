Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez place un taulier d’Ancelotti sur le marché !

Publié le 3 mai 2022 à 9h30 par Thomas Bourseau

Bien qu’il soit jugé comme étant incontournable dans le milieu de terrain de Carlo Ancelotti, Casemiro pourrait prendre la porte cet été. Président du Real Madrid, Florentino Pérez aimerait rajeunir son entrejeu et verrait en Casemiro le moyen de renflouer le plus ses caisses.

Devenu indispensable au Real Madrid depuis son retour de prêt à Porto à l’été 2015, Casemiro forme avec Luka Modric et Toni Kroos l’un des milieux de terrain les plus complets et réguliers au haut niveau. En effet, à eux trois, ils ont gagné trois Ligues des champions consécutives de 2016 à 2018. Alors que Casemiro fut un temps jugé comme étant indéboulonnable dans le onze de départ du Real Madrid et également intransférable dans l’esprit des dirigeants merengue, la donne aurait changé.

Le Real Madrid veut rajeunir son milieu et songe à vendre Casemiro !