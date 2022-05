Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un entraîneur XXL est chaud pour remplacer Pochettino !

Publié le 3 mai 2022 à 8h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG pour venir assurer la succession de Mauricio Pochettino la saison prochaine, Antonio Conte serait toujours autant attiré par le poste.

« C’est bien que d’autres clubs apprécient mon travail. C’est une chose. Mais la vérité c’est que je n’aime pas quand d’autres essayent d’inventer des informations. Ce n’est pas bien pour moi, les clubs impliqués et pour mes joueurs », confiait récemment Antonio Conte en conférence de presse, et l’entraîneur italien de Tottenham a donc préféré botter en touche au moment d’évoquer l’intérêt du PSG à son égard. Un discours bien rôdé de la part de Conte, et pourtant, l’ancien maitre à jouer de l’Inter Milan et de la Juventus serait fortement intéressé par le poste au PSG.

Conte se verrait bien au PSG