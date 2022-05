Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un scénario se confirme pour Mauricio Pochettino !

Publié le 2 mai 2022 à 22h45 par Pierrick Levallet

Ne faisant pas l'unanimité au PSG, Mauricio Pochettino voit sa place être grandement remise en question. D'ailleurs, une tendance serait en train de se confirmer pour l'avenir de l'entraîneur argentin.

À l’hiver 2021, le PSG avait décidé de recruter Mauricio Pochettino pour remplacer Thomas Tuchel, qui ne faisait plus l’unanimité dans le vestiaire parisien. Le club de la capitale avait alors placé de grandes attentes en l’Argentin. Mais une saison et demie plus tard, l’ancien de Tottenham n’a clairement pas obtenu de meilleurs résultats que son prédécesseur. Alors que son contrat jusqu’en 2023, Mauricio Pochettino pourrait ainsi faire ses valises plus tôt que prévu. Sa place est lourdement remise en question ces derniers temps. Et une tendance serait en train de se confirmer pour l’avenir de l’entraîneur du PSG.

Il y a de grandes chances que Pochettino quitte le PSG cet été