PSG - Malaise : Mauricio Pochettino demande du temps !

Publié le 2 mai 2022 à 5h45 par Thomas Bourseau

Invité à s’exprimer sur les déboires sportifs du PSG de cette saison, Mauricio Pochettino a tenu à faire une comparaison avec les grands clubs anglais actuels en réclamant au passage du temps.

Les jours de Mauricio Pochettino semblent être comptés sur le banc du PSG. Bien que le technicien argentin soit sous contrat jusqu’en juin 2023, un licenciement lui pendrait au nez bien que les propriétaires qataris ne soient pas prêts à prendre une décision finale sur le cas Pochettino avant la fin de la saison selon ESPN . le10sport.com vous révélait en novembre dernier que Pochettino faisait déjà débat au sein des hautes instances du PSG. Et les éliminations prématurées du Paris Saint-Germain en 1/8èmes de finale de la Coupe de France et de la Ligue des champions ne vont pas jouer en sa faveur. Pour Europe 1, Mauricio Pochettino a demandé du temps pour que le projet parisien se mette clairement en place.

« Des gens disent que le PSG n’a pas besoin qu’on lui donne du temps, que ce n’est pas normal »