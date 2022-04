Foot - PSG

PSG - Malaise : Mauricio Pochettino s’en prend à ses détracteurs !

Publié le 30 avril 2022 à 23h10 par Thomas Bourseau

Entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino s’agace ces derniers temps quant à la reprise de ses déclarations dans la presse ainsi que pour les critiques dont il fait l’objet. L’occasion pour le technicien argentin de faire un énorme point sur la question.

Depuis quelque temps, Mauricio Pochettino est pointé du doigt pour les résultats du PSG et sa philosophie de jeu, sans oublier sa gestion du temps de jeu des jeunes talents de l’effectif parisien tels que Xavi Simons et Edouard Michut notamment. Néanmoins, au cours d’une interview accordée à Europe 1, l’entraîneur du PSG, dont la position est fragilisée, a tenu à rappeler avoir été critiqué pour son choix de faire jouer les jeunes en début de saison et d’avoir été mis face à une éventuelle éviction dès le début de la saison comme exemples pour relativiser quant à sa situation.

«Je pense que les journalistes sortent les choses de leur contexte dès le début»