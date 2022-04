Foot - PSG

PSG - Malaise : Le coup de gueule de Pochettino sur la situation du PSG !

Publié le 30 avril 2022 à 22h10 par Thomas Bourseau

Alors que le PSG est à la fois sorti par la petite porte en Ligue des champions et en Coupe de France, Mauricio Pochettino estime que plusieurs choses doivent changer au sein de l’institution parisienne et ce, à plusieurs étages.

Mauricio Pochettino a débarqué au PSG en tant qu’entraîneur le 2 janvier 2021 afin de prendre la succession de Thomas Tuchel, licencié quelques jours plus tôt par la direction du Paris Saint-Germain. Depuis, Pochettino a vu lui échapper deux sacres en Ligue des champions, une Coupe de France et une Ligue 1. De quoi considérablement fragiliser sa position d’entraîneur aux yeux des propriétaires qataris comme le10sport.com vous le révélait en novembre dernier. Dos au mur, Mauricio Pochettino a tenu à faire part d’un problème de fond au PSG où il estime qu’il faut laisser plus de temps au club pour que le Paris Saint-Germain tutoie les sommets en affirmant au passage, qu’il faut que des choses changent en interne.

«Il y a des choses qui doivent changer dans un avenir immédiat»