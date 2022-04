Foot - PSG

PSG - Malaise : Marquinhos envoie un message fort aux Ultras !

Publié le 24 avril 2022 à 22h15 par Pierrick Levallet

Depuis l'élimination du PSG contre le Real Madrid en Ligue des champions, les supporters parisiens n'hésitent pas à afficher leur colère en tribune. Marquinhos a donc tenu à affirmer que les fans du club de la capitale ont une place importante pour l'équipe.

Avec le recrutement XXL du PSG l’été dernier, les supporters avaient de grandes attentes pour la saison, notamment en Ligue des champions. Alors forcément, quand le club de la capitale s’est fait éliminer dès les huitièmes de finale par le Real Madrid, les fans de l’équipe parisienne n’ont pas manqué d’afficher leur mécontentement. Depuis quelques matchs maintenant, les Ultras n’hésitent pas à huer certains joueurs. Ce samedi, ils ont même refusé de fêter le dixième titre de champion de France avec l’effectif de Mauricio Pochettino. Marco Verratti avait donc vidé son sac après le match nul contre le RC Lens. Marquinhos, lui, a confirmé l’importance des supporters pour lui et le club.

« Les supporters jouent un rôle tellement important, ils sont primordiaux »