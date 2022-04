Foot - PSG

PSG - Malaise : Marco Verratti vide son sac sur les tensions avec les supporters !

Publié le 23 avril 2022 à 23h15 par Pierrick Levallet

Ce samedi, malgré le dixième sacre en Ligue 1 du PSG, le Collectif Ultras Parisiens a refusé de fêter ce nouveau titre avec les joueurs. Marco Verratti a donc tenu à vider son sac après le match nul contre le RC Lens (1-1).

Depuis l’élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid, le PSG s’est mis ses supporters à dos. Le Collectif Ultras Parisiens, lassé par le même scénario qui se produit chaque année en coupe d’Europe, a décidé de montrer son hostilité à chaque rencontre en huant certains des joueurs. Et le sacre en Ligue 1 ce samedi n’a pas dérogé à la règle. Malgré un nouveau titre de champion de France obtenu après le match nul contre le RC Lens ce samedi (1-1), les Ultras ont refusé de le fêter avec les joueurs. Marco Verratti s’est donc livré sur cela et a tenu à vider son sac.

« Je sais qu’ils ont été déçus par Madrid, mais à un moment donné il faut changer. Il faut passer à autre chose »