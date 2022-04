Foot - PSG

PSG : Le message fort de Pochettino pour les supporters !

Publié le 22 avril 2022 à 15h31 par La rédaction mis à jour le 22 avril 2022 à 15h34

Alors que le PSG est sur le point de remporter un dixième titre de champion de France, Mauricio Pochettino a tenu à adresser un message aux supporters parisiens.