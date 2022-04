Foot - PSG

PSG : Verratti s'enflamme pour le dixième titre en Ligue 1 du PSG !

Publié le 23 avril 2022 à 23h11 par La rédaction

Le PSG a remporté le championnat de France pour la dixième fois de son histoire. Présent au PSG depuis 2012, Marco Verratti s'est prononcé sur ce titre.