PSG : Pochettino interpelle Kombouaré avant Nantes-OM !

Publié le 19 avril 2022 à 15h22 par La rédaction mis à jour le 19 avril 2022 à 15h30

L’entraineur du PSG Mauricio Pochettino a évoqué la prochaine journée de Ligue 1, qui pourrait voir Paris sacré champion, en interpellant… le coach du FC Nantes, Antoine Kombouaré.