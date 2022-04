Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino interpelle les supporters après le titre !

Publié le 24 avril 2022 à 12h45 par Bernard Colas

Alors qu’une partie des supporters du PSG n’a pas souhaité célébrer l’obtention du titre au Parc des Princes ce samedi, Mauricio Pochettino leur a envoyé un message après le nul contre Lens (1-1).

Malgré le titre assuré en Ligue 1, l’ambiance n’était pas à la fête au Parc des Princes ce samedi. Les ultras du PSG ont décidé de quitter les tribunes dès la 75e minute de jeu contre Lens (1-1) pour célébrer ce 10e sacre parisien à l’extérieur du stade, alors que le CUP maintient sa grève des encouragements après la défaite contre Madrid le 9 mars dernier. En conférence de presse, Mauricio Pochettino a affiché sa volonté de voir la situation s’arranger avant la fin de la saison.

« On espère que la situation va s’améliorer »