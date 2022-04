Foot - PSG

PSG : La grande joie de Pochettino après le titre en Ligue 1 !

Publié le 24 avril 2022 à 10h05 par Bernard Colas

Malgré la fronde d’une partie des supporters, Mauricio Pochettino n’a pas caché son plaisir de pouvoir remporter son premier titre de champion avec le PSG.