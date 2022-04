Foot - PSG

PSG : Pochettino fait passer un nouveau message sur Mbappé !

Publié le 30 avril 2022 à 17h15 par Dan Marciano

Auteur encore d'un doublé face au RC de Strasbourg ce samedi, Kylian Mbappé a reçu les louanges de Mauricio Pochettino après la rencontre.

Les rumeurs sur son avenir au PSG commencent à agacer Kylian Mbappé, mais ont peu d'influence sur ses performances sur le terrain. « Mon entraîneur a parlé d’un avenir à Paris la saison prochaine ? Ah c’est bon… » a lâché le joueur ce samedi aux journalistes présents en zone mixte. Pourtant, quelques minutes auparavant, il avait inscrit un doublé face au RC de Strasbourg (3-3). Kylian Mbappé compte 24 buts cette saison en Ligue 1 et pointe en tête du classement des meilleurs buteurs du championnat.

« J'espère qu'il pourra devenir le meilleur buteur du championnat ».