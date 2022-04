Foot - PSG

PSG - Malaise : Kylian Mbappé charge les ultras parisiens après le titre !

Publié le 24 avril 2022 à 11h45 par Bernard Colas

Alors que le PSG a remporté son 10e titre en Ligue 1 dans une ambiance particulière, Kylian Mbappé n’a pas boudé son plaisir malgré la fronde des ultras parisiens.

Malgré l’obtention du titre en Ligue 1 pour le PSG ce samedi après son nul contre le RC Lens (1-1), l’ambiance n’était pas vraiment à la fête au Parc des Princes. Plus d’un mois après l’élimination en Ligue des champions contre le Real Madrid, les ultras parisiens ont de nouveau gardé le silence avant de quitter le stade à la 75e pour fêter le titre à l’extérieur. Pas de quoi perturber pour autant Kylian Mbappé, minimisant en zone mixte la fronde du CUP.

« Ils ne représentent pas l’ensemble des supporters du PSG. Ils représentent une minorité »