PSG - Malaise : Mauricio Pochettino interpelle à nouveau les supporters !

Publié le 23 avril 2022 à 20h45 par Thomas Bourseau mis à jour le 23 avril 2022 à 20h49

Alors que les supporters refuseront de célébrer un éventuel titre de champion de France ce samedi soir, Mauricio Pochettino a fait passer un message au Collectif Ultras Parisiens du PSG.

Pour le Classique qui s’est déroulé dimanche dernier et qui s’est soldé par une victoire 2 buts à 1 du PSG lors de la réception de l’OM, le Collectif Ultras Parisiens avait prévenu qu’il n’encouragerait pas les joueurs du PSG en signe de protestation des performances de l’effectif en Ligue des champions et en général. La grève a bel et bien eu lieu, ce qui avait agacé le capitaine Marquinhos, en attestait sa déclaration à Prime Video Sport. « Je ne m'attendais pas à cette ambiance. Un 'classico', il faut mettre tout de côté, ce n'était pas le moment de faire cela. On le comprend, ils ont leurs arguments, ils n'ont peut-être pas les réponses qu'ils attendent, mais il fallait mettre l'orgueil et la fierté de côté pour ce moment-là. En tant que joueur, je ne suis pas d’accord ».

« Ce n’est pas une bonne chose »