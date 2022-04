Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, avenir… Kylian Mbappé s’agace !

Publié le 30 avril 2022 à 8h15 par Thibault Morlain

Alors que Mauricio Pochettino avait expliqué que Kylian Mbappé serait à 100% joueur du PSG la saison prochaine, le Français a été interrogé sur cette sortie.

L’avenir de Kylian Mbappé est au centre de tous les débats. Tandis que le PSG fait tout pour convaincre son crack de prolonger son contrat, le Real Madrid attend lui sereinement l’arrivée libre du Français. Que choisira alors Mbappé ? Il y a quelques jours, Mauricio Pochettino avait pris position, lâchant : « Vu comment moi je le ressens et le perçois, mais aussi parce que je ne peux pas imaginer autre chose, je pense que Mbappé restera à 100% la saison prochaine. Mais après, on ne sait jamais dans le football, on peut s'attendre à plein de choses ».

« C’est bon… »