Mercato - PSG : Le départ est confirmé pour Kylian Mbappé ?

Publié le 30 avril 2022 à 2h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Malgré la détermination du PSG à tenter de prolonger le contrat de Kylian Mbappé, c’est finalement le Real Madrid qui devrait rafler la mise dans ce dossier si l’on en croit les propos de Carlo Ancelotti.

« Vu comment moi je le ressens et le perçois, mais aussi parce que je ne peux pas imaginer autre chose, je pense que Mbappé restera à 100% la saison prochaine. Mais après, on ne sait jamais dans le football, on peut s'attendre à plein de choses », avait lâché Mauricio Pochettino jeudi en conférence de presse, estimant donc que Kylian Mbappé devrait finalement rester au PSG la saison prochaine et donc prolonger son contrat prochainement. Des propos qui ont bien évidemment fait beaucoup de bruit, et notamment du côté du Real Madrid où Mbappé est annoncé avec insistance…

Ancelotti croit toujours au départ de Mbappé