Mercato - PSG : Avec Conte, le Qatar a-t-il encore ses chances avec Mbappé ?

Publié le 29 avril 2022 à 8h00 par La rédaction

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé reste incertain, le PSG cherche dans le même temps le successeur de Mauricio Pochettino. Ces derniers jours, le nom d’Antonio Conte est revenu avec insistance, un bon choix pour convaincre Mbappé de rester dans le projet QSI ?

Interrogé ce jeudi en conférence de presse sur sa situation avec le PSG, Mauricio Pochettino a surpris par sa réponse. « Aujourd’hui, je reste à 100% au PSG l'an prochain (…) Mes échanges avec la direction sportive ? Il n'y a aucune discussion en dehors de la normalité. Nous avons une bonne relation et communication. Nous travaillons dur ensemble. On pense toujours à l'avenir », a indiqué l’Argentin. Pourtant, son départ semble inéluctable après la saison difficile du PSG. Le club travaillerait d’ailleurs sur sa succession, et a notamment coché le nom d’Antonio Conte, bien qu’aucun contact n’a été entamé comme annoncé par le10sport.com. De quoi avoir une influence sur le dossier Mbappé.

Conte, le bon choix pour retenir Mbappé ?

Pochettino ou non, l’identité de l’entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine va avoir son importance dans l’épilogue du feuilleton Mbappé. L’international français est à l’écoute des arguments avancés par ses dirigeants avant de prendre une décision, et le principal intéressé voudra logiquement savoir qui sera à la tête de l’équipe pour se projeter. Reste donc à voir si Kylian Mbappé est emballé à l’idée de travailler avec Antonio Conte, alors qu’à l’inverse, l’international français n’a jamais caché son admiration pour Zinedine Zidane, la grande priorité des Qataris pour succéder à Mauricio Pochettino.



Alors selon vous, le Qatar a-t-il encore ses chances avec Mbappé en cas d’arrivée de Conte ? À vos votes !