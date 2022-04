Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de froid jeté sur la piste Antonio Conte !

Publié le 29 avril 2022 à 19h45 par Dan Marciano

Annoncé comme l'un des possibles successeurs de Mauricio Pochettino au PSG, Antonio Conte ne devrait pas être poussé vers la sortie par son équipe. Tottenham espère le conserver, même si des doutes existent sur sa continuité.

Un gros chassé-croisé est annoncé entre Antonio Conte et Mauricio Pochettino. Actuel entraîneur du PSG, le technicien argentin devrait être remercié à la fin de la saison par ses dirigeants et pourrait rebondir en Premier League. The Daily Mail annonce que Tottenham pense à lui pour remplacer Conte, dont l'avenir reste incertain. Ces derniers jours, son nom est revenu avec insistance du côté du PSG, même si le 10Sport.com est en mesure de vous confirmer qu'il n'existe aucun contact entre les deux parties.

Tottenham ne veut pas se séparer d'Antonio Conte