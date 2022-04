Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Conte, Zidane... Un grosse surprise réservée par le Qatar ?

Publié le 29 avril 2022 à 16h30 par Axel Cornic

Le poste d’entraineur du Paris Saint-Germain est sujet à de nombreux débats, avec Mauricio Pochettino qui pourrait tirer sa révérence à la fin de la saison.

Partira ? Ne partira pas ? Voilà de nombreux mois déjà que nous vous parlons sur le10sport.com du possible départ de Mauricio Pochettino, qui a pourtant prolongé son contrat jusqu’en juin 2023 l’été dernier. Les choses n’ont pas changé depuis, bien au contraire, puisque le Paris Saint-Germain a essuyé un échec cuisant en Ligue des Champions avec une élimination dès le stade des huitièmes de finale face au Real Madrid. Ne comptez d’ailleurs pas sur Leonardo pour rassurer le technicien argentin. « On doit parler avec lui. Il a un an de contrat avec nous. On doit voir un peu, par rapport à tout » a récemment expliqué le directeur sportif du PSG, alors que du côté de Pochettino on semble catégorique. « Aujourd’hui, je reste à 100% au PSG l'an prochain » a lancé le coach du PSG lors de la conférence de presse de ce jeudi, confirmant d’ailleurs la tendance seulement 24h après, avec un entretien publié par Europe 1 ce vendredi. « Il me reste une année de contrat » a-t-il déclaré. « Mon désir et le défi de commencer une nouvelle saison sont intacts, indépendamment de toutes les rumeurs qui peuvent exister ». Pourtant, selon nos informations du côté de Doha on a bien l’intention de changer d’entraineur, avec le grand rêve Zinedine Zidane...

Zidane aurait refusé le PSG

Mais est-ce vraiment possible ? D’après les informations de Tuttosport , c’est non. Actuellement sans contrat, l’ancien du Real Madrid aurait été approché par les propriétaires du Paris Saint-Germain ces dernières semaines et il aurait vraisemblablement éconduit leurs avances. Le projet qui lui aurait été présenté ne l’aurait pas convaincu et le quotidien italien assure que Zinedine Zidane n’aurait d’yeux que pour l’équipe de France, avec Didier Deschamps qui pourrait quitter son poste après la Coupe du monde, en décembre prochain.

« Je n’aime pas quand d’autres essayent d’inventer des informations »