Mercato - PSG : La mise au point de Klopp sur l’avenir de Mohamed Salah !

Publié le 29 avril 2022 à 16h10 par Thibault Morlain

Ce jeudi, Liverpool a officialisé la prolongation de Jürgen Klopp. De quoi alors impacter l’avenir de Mohamed Salah ?

Au PSG, on est toujours dans l’attente pour l’avenir de Kylian Mbappé. Partira, ne partira pas ? Partagé entre une prolongation et un départ vers le Real Madrid, le Français doit prendre une grosse décision. Dans le pire des cas, le PSG devra donc assurer la succession de Mbappé et pour cela, différentes pistes sont évoquées. Le nom de Mohamed Salah est notamment ressorti. Sous contrat jusqu’en 2023 avec Liverpool, l’Egyptien semble encore loin de prolonger.

« Je ne pense pas que cela sera un facteur décisif »