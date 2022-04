Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Real Madrid… Un poker menteur de Pochettino ?

Publié le 29 avril 2022 à 17h30 par Thomas Bourseau mis à jour le 29 avril 2022 à 17h45

Alors que Mauricio Pochettino a affirmé vouloir continuer au PSG la saison prochaine tout en estimant que Kylian Mbappé fera partie de l’aventure malgré l’intérêt du Real Madrid, la presse espagnole a mis un terme au rêve de Pochettino.

Entraîneur du PSG, où il dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino a été sacré champion de France samedi dernier grâce au match nul concédé par le Paris Saint-Germain au Parc des princes face au RC Lens (1-1). Pour la première fois de sa carrière d’entraîneur, Pochettino a pu soulever le titre de champion du championnat dans lequel il officiait après ses expériences à l’Espanyol Barcelone, Southampton et Tottenham. Néanmoins, les éliminations prématurées du PSG en Ligue des champions et en Coupe de France pourraient avoir scellé le sort du technicien argentin sur le banc du PSG. En effet, le Qatar songe toujours à l’option Zinedine Zidane comme le10sport.com vous l’avait affirmé à l’automne dernier et également à Antonio Conte selon Le Parisien bien que le10sport.com ait confié cette semaine qu’aucune discussion n’avait été entamée. Pour autant, Pochettino n’en démord pas pour son avenir et a déclaré être déterminé à poursuivre au PSG la saison prochaine en conférence de presse jeudi. « Aujourd’hui, je reste à 100% au PSG l'an prochain (…) Mes échanges avec la direction sportive ? Il n'y a aucune discussion en dehors de la normalité. Nous avons une bonne relation et communication. Nous travaillons dur ensemble. On pense toujours à l’avenir ».

Deux discours, deux positions entre Pochettino et Ancelotti pour Mbappé !

En outre, Mauricio Pochettino s’est attardé sur la situation contractuelle de Kylian Mbappé, dont le bail arrive à expiration le 30 juin au PSG. Et pour l’entraîneur parisien, Mbappé restera à 100%. « Vu comment moi je le ressens et le perçois, mais aussi parce que je ne peux pas imaginer autre chose, je pense que Mbappé restera à 100% la saison prochaine. Mais après, on ne sait jamais dans le football, on peut s'attendre à plein de choses » . Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour voir Carlo Ancelotti réagir à la déclaration fracassante de Pochettino sur le feuilleton Mbappé alors que l’entraîneur du Real Madrid, à l’instar de l’ensemble de l’institution merengue, attendrait avec hâte la venue du champion du monde tricolore. « Parfois, les entraîneurs ne peuvent pas dire toute la vérité en conférence de presse… Les madridistas pensent à deux choses, gagner demain et gagner mercredi. C'est ce à quoi nous pensons ».

La presse espagnole scelle le feuilleton Mbappé !