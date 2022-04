Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Pochettino... La nouvelle bombe de la presse espagnole !

Publié le 29 avril 2022 à 16h45 par Dan Marciano

En conférence de presse, Mauricio Pochettino a certifié qu'il restera au PSG la saison prochaine, aux côtés de Kylian Mbappé. Mais la presse espagnole ne partage pas l'avis du technicien argentin.

La prolongation de Kylian Mbappé et la question de l'avenir de Mauricio Pochettino sont deux dossiers brûlants du PSG en cette fin de saison. Les deux membres du club parisien ne sont pas certains de rester dans la capitale la saison prochaine, pour différentes raisons. Mbappé arrive en fin de contrat et hésite toujours à prolonger son aventure la saison prochaine selon nos informations exclusives. Quant à Pochettino, il est sur la sellette depuis plusieurs mois, mais a lâché une déclaration surprenante en conférence de presse. « Le pourcentage de chances de me voir rester avec Mbappé ? 100% dans les deux cas. De comment je le sens et je le perçois, mais aussi parce que je ne peux pas désirer autre chose, je pense que Mbappé va rester à 100% la saison prochaine » a-t-il lâché ce jeudi.

«Pochettino et Mbappé ne seront pas à 100% au PSG la saison prochaine »