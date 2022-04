Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme coup de tonnerre en préparation avec Kylian Mbappé ?

Publié le 29 avril 2022 à 12h30 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 29 avril 2022 à 12h35

Longtemps promis à un départ libre du PSG au terme de son contrat en juin prochain pour rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait finalement rester au Parc des Princes à en croire les dernières tendances. Une issue qui ferait l’objet d’un coup de tonnerre retentissant, alors que son départ semblait acté…

Jeudi, en conférence de presse, Mauricio Pochettino a été invité à s’exprimer sur l’avenir de Kylian Mbappé, et l’entraîneur argentin du PSG semble aujourd’hui persuadé que l’attaquant français continuera l’aventure avec le club de la capitale la saison prochaine, ce qui implique donc une prolongation de son contrat qui arrive à expiration : « Vu comment moi je le ressens et le perçois, mais aussi parce que je ne peux pas imaginer autre chose, je pense que Mbappé restera à 100% la saison prochaine. Mais après, on ne sait jamais dans le football, on peut s'attendre à plein de choses », a indiqué Pochettino. Un discours qui vient d’ailleurs confirmer les révélations exclusives du 10 Sport, expliquant que Kylian Mbappé et son entourage hésitent finalement à rester dans la capitale en signant un contrat de courte durée, et toutes les informations vont désormais dans ce sens.

Mbappé parti pour rester au PSG ?