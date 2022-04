Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a pris les choses en main pour son avenir !

Publié le 29 avril 2022 à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que son avenir au PSG s’avère encore très incertain avec des résultats d’ensemble plutôt décevants cette saison avec le club de la capitale, Mauricio Pochettino a bien envie de rester la saison prochaine et semble avoir lancé une vaste opération de communication pour le faire comprendre au Qatar.

Samedi dernier, après que le PSG ait officiellement remporté le dixième titre de son histoire en Ligue 1, Leonardo avait pris la parole en zone mixte sur l’avenir de Mauricio Pochettino : « On doit parler avec lui. Il a un an de contrat avec nous. on doit voir un peu, par rapport à tout. Ce n’est pas que la question Pochettino. C’est vrai que c’était une saison lourde. Pour tout le monde. On doit parler avec des joueurs, pas seulement avec l’entraîneur pour clarifier des situations, pour décider de la stratégie pour la nouvelle saison. C’est un discours général et cela concerne tout le monde », avait indiqué le directeur sportif du PSG, qui est donc resté très énigmatique sur l’avenir de l’entraîneur argentin. Et pour cause : depuis déjà un bon moment, Pochettino est annoncé sur le départ, et même si le technicien argentin a vu la porte de Manchester United se refermer avec la nomination d’Erik ten Hag, son avenir au Parc des Princes semble déjà compris. À moins que…

Pochettino affiche son envie de rester !