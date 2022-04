Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino prend rendez-vous pour Kylian Mbappé !

Publié le 29 avril 2022 à 6h15 par Thomas Bourseau

Bien qu’il soit toujours question d’un éventuel départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, Mauricio Pochettino n’a plus aucun doute quant à la continuité du Français au PSG.

Et si Mauricio Pochettino avait mis un terme au feuilleton Kylian Mbappé ? Le10sport.com vous révélait le 29 mars dernier que le vent soufflait presque en faveur du PSG désormais au sujet de l’avenir de Mbappé. Envoyé libre de tout contrat du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé prendrait sérieusement en considération une prolongation de contrat de courte durée au PSG. De passage en conférence de presse ce jeudi, Mauricio Pochettino a lâché un message clair au sujet de l’opération Kylian Mbappé.

Pour Pochettino, la prolongation de Mbappé est sûre à «100%»