Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sur le point de crier victoire pour Pogba ?

Publié le 29 avril 2022 à 5h15 par Thomas Bourseau

Sous contrat jusqu’en juin prochain à Manchester United, Paul Pogba ne serait pas sur le point de le prolonger et devrait même débarquer au PSG si l’on en croit la presse parisienne…

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison à Manchester United, Paul Pogba devrait se trouver dans la possibilité de rejoindre gratuitement le PSG, pour le plus grand bonheur de Leonardo. En effet, le directeur sportif parisien ferait du recrutement du champion du monde tricolore l’une de ses priorités estivales selon Foot Mercato . Et alors qu’une prolongation de contrat ne serait plus d’actualité à Manchester United, le PSG aurait désormais toutes ses chances de rafler la mise dans l’opération Pogba.

Les planètes s’alignent pour Paul Pogba !