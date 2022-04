Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino lâche une annonce fracassante sur son avenir !

Publié le 29 avril 2022 à 10h45 par Thibault Morlain

S’il semble acté que Mauricio Pochettino quittera le PSG à la fin de la saison, l’Argentin n’a lui semble-t-il pas vraiment la tête à un départ.

Pour le moment, rien n’est encore officiel pour l’avenir de Mauricio Pochettino. Si l’Argentin est sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG, il pourrait toutefois ne plus être là la saison prochaine. En effet, cela fait maintenant de nombreuses semaines qu’il est annoncé que Pochettino sera remercié d’ici peu. Mais dans l’esprit du principal intéressé, cela ne semble pas être le cas. « Aujourd’hui, je reste à 100% au PSG l'an prochain », expliquait-il notamment ce jeudi en conférence de presse.

« Mon désir et le défi de commencer une nouvelle saison sont intacts »