Mercato - PSG : Un premier départ important se dessine pour cet été !

Publié le 29 avril 2022 à 9h15 par Axel Cornic

Poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain, Leandro Paredes pourrait bien retrouver la Serie A, avec plusieurs pistes concrètes.

L’aventure parisienne de Leandro Paredes semble toucher à son terme. Actuellement blessé et peu en réussite cette saison, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain fait partie de la longue liste de candidats au départ. L’Équipe a récemment expliqué que la volonté du PSG est de dégraisser l’effectif et en dépit de ses prestations décevantes, Paredes pourrait bien être le premier à partir, puisque plusieurs clubs de Serie A seraient déjà sur ses traces. Récemment la presse italienne a parlé de l’AS Roma et de l’Inter, qui devraient toutefois être rejoints par un troisième acteur de taille...

Après l’Inter et l’AS Roma, la Juve entre en jeu pour Paredes