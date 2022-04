Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino brouille les pistes !

Publié le 29 avril 2022 à 5h45 par Thomas Bourseau

Alors qu’il est constamment question de son départ à l’issue de la saison, Mauricio Pochettino a fait savoir qu’il continuerait au PSG la saison prochaine.

Engagé jusqu’en juin 2023 au PSG, Mauricio Pochettino pourrait ne pas honorer son contrat jusqu’à son terme. En effet, en raison des résultats sportifs de cette saison qui n’étaient pas à la hauteur des attentes du club de la capitale, le Qatar devrait prendre la décision de se séparer de l’entraîneur argentin et le remplacer par Zinedine Zidane ou encore Antonio Conte même si le10sport.com vous a affirmé mardi qu’aucune discussion n’avait été concrètement initiée entre les dirigeants du PSG et le clan Antonio Conte. Néanmoins, Pochettino n’entend pas céder sa place sur le banc du Paris Saint-Germain de sitôt.

Pochettino indique qu’il n’ira nulle part cet été !