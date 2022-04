Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme occasion se présente pour oublier Sergio Ramos !

Publié le 29 avril 2022 à 10h15 par Axel Cornic

A la recherche de renforts pour le PSG, Leonardo pourrait une nouvelle fois se tourner vers l’Italie, avec Stefan de Vrij de l’Inter.

Il va y avoir du mouvement au Paris Saint-Germain. Alors qu’une grosse vague de départs est annoncée par L’Équipe , Leonardo semble également travailler sur les arrivées, qui pourraient concerner plusieurs secteurs de jeu. C’est le cas de la défense, avec le possible départ d’un Sergio Ramos très décevant, qui pourrait déjà quitter le PSG pour s’envoler vers la MLS. Les successeurs de l’ancien du Real Madrid pourraient venir d’Italie, puisque la presse transalpine a relancé les spéculations autour d’un intérêt du PSG pour Kalidou Koulibaly du Napoli, mais également pour Stefan de Vrij de l’Inter.

L’Inter veut vendre Stefan de Vrij